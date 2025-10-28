«Премьер Польши Дональд Туск отметился очередным провокационным заявлением в адрес России. Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша. Она расположена таким образом, что ей этого не избежать», — заявил Пушков. По его оценке, пострадает мирное поселение страны, несмотря на «американский зонтик».