Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Трамп назвал Болсонару политическим неудачником

Трамп считает Болсонару проигравшим в борьбе за амнистию.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп решил дистанцироваться от экс-главы Бразилии Жаира Болсонару, осужденного на 27 лет по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщила телекомпания CNN Brasil со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, Трамп больше не намерен оказывать поддержку Болсонару, поскольку не желает, чтобы его имя связывали с «неудачниками». Такое решение, по словам источников, продиктовано стремлением американского лидера сохранить собственную репутацию на международной арене.

Источники отмечают, что Трамп считает Болсонару проигравшим в борьбе за амнистию, тогда как нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, по его мнению, имеет высокие шансы сохранить власть после выборов 2026 года.

Ранее сообщалось, что Трамп пытался сменить режим в Венесуэле во время своего первого президентского срока, но поскольку результата это не принесло, он будет постоянно держать Латинскую Америку в тонусе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше