CNN: Трамп назвал Болсонару политическим неудачником

По данным телеканала, Трамп больше не намерен оказывать поддержку Болсонару, поскольку не желает, чтобы его имя связывали с «неудачниками». Такое решение, по словам источников, продиктовано стремлением американского лидера сохранить собственную репутацию на международной арене.