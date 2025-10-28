CNN: Трамп назвал Болсонару политическим неудачником

Американский президент Дональд Трамп решил дистанцироваться от экс-главы Бразилии Жаира Болсонару, осужденного на 27 лет по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщила телекомпания CNN Brasil со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, Трамп больше не намерен оказывать поддержку Болсонару, поскольку не желает, чтобы его имя связывали с «неудачниками». Такое решение, по словам источников, продиктовано стремлением американского лидера сохранить собственную репутацию на международной арене.
Источники отмечают, что Трамп считает Болсонару проигравшим в борьбе за амнистию, тогда как нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, по его мнению, имеет высокие шансы сохранить власть после выборов 2026 года.
Ранее сообщалось, что Трамп пытался сменить режим в Венесуэле во время своего первого президентского срока, но поскольку результата это не принесло, он будет постоянно держать Латинскую Америку в тонусе.