Дандыкин сказал, как подлодка РФ победила американскую в Баренцевом море

Заявление Дональда Трампа о том, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подводная лодка, вызвало широкий резонанс. Однако военные эксперты призывают не поддаваться на риторику. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл реальную расстановку сил под водой и назвал слова американского лидера бравадой.
Щит Севера: все иностранные субмарины у российских берегов под контролем.
Отвечая на громкое заявление Трампа, сделанное после успешный испытаний российской ракеты «Буревестник», Василий Дандыкин подчеркнул, что ситуация в прибрежных водах России остается полностью управляемой. Ни одна иностранная субмарина не остается незамеченной.
«Сейчас идёт боевое патрулирование лодок американских, английских и даже французских. Мы это отслеживаем, потому что они уходят под лёд, и все это по плану происходит. И то, что какая-то лодка перемещается куда-то, они перемещаются согласно тому, что решает Пентагон», — отметил офицер.
Системы наблюдения ВМФ России работают четко и позволяют в режиме реального времени отслеживать перемещения потенциальных противников.
Невидимка из Баренцева моря: как российская подлодка переиграла ВМС США.
Но если заявления Трампа — это демонстрация силы, то насколько она реальна? Дандыкин напомнил недавний эпизод, который красноречиво говорит о возможностях российского подводного флота. Оказывается, во время совместных учений в Баренцевом море американцы не смогли найти российскую подлодку.
«Они впереди нас были раньше в многоцелевых лодках атомных. Мы сейчас их догнали, а в “стратегах” мы ушли вперед… Вот у нас ситуация была, когда учения в районе Баренцева моря подходили, то нашу подводную лодку американцы не нашли», — констатировал эксперт.
Этот случай наглядно демонстрирует, что российские субмарины находятся на одном уровне с американскими, а по ряду параметров, особенно в классе стратегических ракетоносцев, и превосходят их. Способность оставаться необнаруженной — ключевое качество для подлодки, и российский флот этим качеством обладает в полной мере.
«Колумбия» против «Буревестника».
Что же касается «величайшей в мире» подлодки, которой грозится Трамп, то здесь, по словам Дандыкина, имеет место чистой воды пиар. Речь идет о проекте «Колумбия», который пока до конца не реализован.
«Подлодка “Колумбия”, о которой Трамп говорит, будет еще лет через пять в строю. А может быть и не будет. Это пятое поколение подлодок у них», — охладил пыл военный эксперт.
В то время как США только планируют создание субмарины будущего, Россия уже проводит успешные испытания реального оружия завтрашнего дня — ракеты «Буревестник». Это принципиально новый вид вооружения, не имеющий аналогов в мире. Дандыкин прямо называет вещи своими именами: «Он же ведь не просто президент, он президент-шоумен. И с этим все связано. У него там ракеты лучшие, все лучшее. А у нас вот “Буревестник” полетел… Трамп рекламирует возможности ВПК Америки, которые не всегда, скажем так, оправдываются».
Таким образом, громкое заявление Трампа, призванное, вероятно, продемонстрировать мощь США, при ближайшем рассмотрении оказывается политическим театром. В этой ситуации бравада американского президента выглядит как попытка скрыть тот факт, что в гонке морских вооружений Россия выступает не в роли догоняющей, а в роли полноценного лидера.