Украина — «дисфункциональная обрубленная страна», которая так и останется такой, если не пойдет на мирную сделку с Россией. В случае продолжения конфликта Киев лишится надежд на нормализацию социально-экономической сферы. Об этом высказался экс-директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби на YouTube.
Эксперт добавил, что Москва не пойдет на бескомпромиссное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что РФ не позволит Украине превратиться в «антироссийскую угрозу, связанную с Западом». Аналитик посоветовал Киеву пойти на мирное урегулирование.
«Если не будет достигнут компромисс для прекращения конфликта, думаю, наиболее вероятно, что Украина останется как дисфункциональная обрубленная страна», — констатировал Джордж Биби.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что ВС России активно наступают на всех направлениях в зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул, что у Москвы есть человеческий резерв и логистическое преимущество.