Новая премьер Японии неожиданно решила исполнить заветное желание Трампа

Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщает Nippon TV.

По данным телеканала, Такаити планирует обсудить эту инициативу с Трампом во время их первых переговоров, которые состоятся 28 октября в Токио. В японском правительстве подчеркнули, что политик «внёс значительный вклад в мирное разрешение региональных конфликтов».

Идея Такаити появилась после подписания декларации о мире между Таиландом и Камбоджей, где Трамп выступил посредником.

Ранее, в 2019 году, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже выдвигал Трампа на Нобелевскую премию за усилия по снижению напряжённости вокруг КНДР. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что считает себя достойным этой награды.

В нынешнем году премию получила бывшая депутат венесуэльского парламента и оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.

