Новая премьер Японии неожиданно решила исполнить заветное желание Трампа

По данным телеканала, Такаити планирует обсудить эту инициативу с Трампом во время их первых переговоров, которые состоятся 28 октября в Токио. В японском правительстве подчеркнули, что политик «внёс значительный вклад в мирное разрешение региональных конфликтов».