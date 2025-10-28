Ричмонд
ВСУ атаковали гражданский автомобиль дроном-камикадзе в Брянской области

В результате атаки беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины в Погарском районе Брянской области пострадал мирный житель.

В результате атаки беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины в Погарском районе Брянской области пострадал мирный житель. Как сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале, инцидент произошел около поселка Погар, где был атакован движущийся автомобиль.

Вследствие данного нападения мужчина получил ранения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство, в котором находился пострадавший, получило механические повреждения.

Губернатор охарактеризовал произошедшее как варварский акт, подчеркнув, что удар был нанесен по гражданскому лицу.

Ранее сообщалось, что силами ПВО уничтожен беспилотник, летевший к Москве.

