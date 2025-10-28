Власти РФ одобрили идею не засчитывать в срок службы самоволку дольше 2 суток

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение, согласно которому время самовольного отсутствия военнослужащего в части более чем на двое суток не будет засчитываться в срок службы.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы заседания. Сейчас действующая норма исключает из срока службы только периоды самовольного увольнения, превышающие десять суток.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки приведут закон «О воинской обязанности и военной службе» в соответствие со статьёй 337 Уголовного кодекса, где также установлен порог «свыше двух суток».
По его словам, это изменение фактически ужесточает дисциплинарные требования и должно повысить ответственность военнослужащих.
Ранее в Новосибирске осудили солдата Антона Байкузина, который в октябре 2023 года самовольно покинул часть и устроился на работу в городе. Его задержали спустя несколько месяцев, в декабре 2024 года, после чего суд приговорил его к пяти годам лишения свободы общего режима.
