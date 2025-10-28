Огненный привет Макрону: генерал сказал, как РФ встретит Mirage на Украине

Лидеры ЕС обещают Украине новые поставки оружия, лишь бы конфликт не останавливался. После заявления Владимира Зеленского о том, что Париж предоставит Киеву дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставки ракет и средств противовоздушной обороны, эксперты рассказали, что именно получит Украина и поможет ли ей это. На эти вопросы в эксклюзивном комментарии aif.ru ответил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Ограниченные поставки: до 10 истребителей.
По оценкам эксперта, масштабы предстоящих поставок не будут большими. «Франция может передать Киеву не более 5−7, максимум до 10 Mirage. В первую поставку, напомню, вошло пять истребителей. На начальном этапе переучили пилотов, подготовили инженерно-технический состав и необходимую для самолетов инфраструктуру, получили определенные результаты по эксплуатации машин. И после пробного шага приняли решение увеличить количество Mirage до эскадрильи», — сказал Попов.
Этот расчетный подход, по мнению генерала, свидетельствует о взвешенной, а не безрассудной политике Парижа. Франция не готовы разбрасываться своей авиатехникой.
Миражи помощи.
Ключевой вопрос — как именно новые Mirage будут использоваться ВСУ. Согласно оценке Владимира Попова, кардинально повлиять на расстановку сил в зоне СВО эти самолеты не смогут.
«Повлиять на ситуацию в зоне СВО Mirage не смогут. Единственное, что у ВСУ появится возможность, может быть, больше истребителей использовать во внутренних зонах охраны воздушного пространства. То есть будут работать в системе ПВО для перехвата наших “Гераней”, крылатых ракет типа Х-101», — отметил Попов.
Эксперт подчеркивает, что о прямых воздушных боях с российскими ВКС речи не идет. «На дуэли в воздушном бою с российскими истребителями — один на один или группа на группу — противник пока не рассчитывает и будет избегать. Будет избегать, потому что, во-первых, количество самолетов мало, во-вторых, уровень подготовки лётного и инженерно-технического состава, а также аэродромной сети на сегодняшний день у ВСУ очень слабый», — обозначил Попов.
Скрытая утилизация или испытание в бою.
Аналитики выдвигают несколько версий, объясняющих готовность Франции делиться своими истребителями. Одна из них — экономическая выгода от «списанной» техники. Владимир Попов оценил эту версию.
«Это называется утилизация, в кавычках, конечно, более дешевым способом. Действительно, ставить старые истребители на консервацию или сдавать на разборку очень затратно, и лучше их сбыть третьей стране на выгодных условиях. Однако в случае поставок Mirage Украине, думаю, было принято политическое решение. То есть Макрон сказал, пообещал — Макрон сделал», — отметил Попов.
При этом эксперт добавил, что такие «подачки» дорого обходятся министерству обороны Франции.
«Не так уж и много в распоряжении ВВС Франции Mirage 2000, чтобы ими просто так разбрасываться… Конечно, у французов есть планы по реорганизации и модернизации ВВС, производятся расчеты. Но делать здесь резкие шаги в мирное для страны время экономически невыгодно. Это огромные дополнительные расходы, и государство на это не пойдет», — сказал Попов.
Более вероятной представляется другая, стратегическая цель. По мнению генерала, Франция использует украинский театр военных действий как уникальный полигон для испытаний своей техники в условиях реального конфликта с высокотехнологичным противником.
«Франция поставляет истребители Украине не для того, чтобы помочь киевскому режиму, а чтобы получить фактический материал, увидеть, как эти самолеты показывают себя в конкретных боевых действиях именно в противостоянии с Россией. Это ведь не Ливия и не Афганистан, где противник владеет и техникой, и оборудованием, и подготовкой специалистов соответствующих вооруженных сил, мягко говоря, слабенько. Это также и не полигон с теоретическим составлением моделей борьбы», — сказал Попов.
«Авиационный винегрет»: разнообразие техники ослабляет ВВС Украины.
Военный эксперт обратил внимание, что накопление Украиной парка разнородной авиационной техники может стать для них проблемой.
«Французские Mirage, американские F-16, возможно, в будущем шведские Gripen E образуют своеобразный “винегрет”. К каждому типу истребителя нужен свой подход, к каждому нужно привыкнуть. А такое разнообразие только будет приводить к большему количеству ошибок пилотами и к недостаткам в техническом обслуживании», — пояснил Попов.
Напомним, что боевое применение французских истребителей в Украине уже сопровождается потерями. Военно-воздушные силы Украины вечером 22 июля сообщили о потере первого французского истребителя Mirage 2000. Самолет потерпел крушение в Волынской области. Пилот успел катапультироваться.
Этот инцидент наглядно демонстрирует, что даже в глубоком тылу риски для авиации ВСУ остаются крайне высокими. Таким образом, несмотря на политический резонанс, новые поставки истребителей вряд ли станут тем переломным фактором, на который надеется киевский режим, а их истинные цели далеки от декларируемой «помощи».