Казахстан усиливает промышленное сотрудничество с Германией

Перспективы взаимодействия охватывают не только поставки комплектующих и оборудования, но и обмен опытом в области инжиниринга, систем качества и инновационных разработок. В долгосрочной перспективе стороны рассчитывают, что реализация достигнутых договоренностей станет основой для расширения участия казахстанских компаний в европейских инфраструктурных проектах и повысит узнаваемость бренда отечественного машиностроения за рубежом.