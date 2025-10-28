Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости

«Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Петра Павела с Днем независимости Чешской Республики. В поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал», — говорится в сообщении во вторник.