Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости

Астана. 28 октября. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Чехии Петра Павела с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: КазТАГ

«Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Петра Павела с Днем независимости Чешской Республики. В поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал», — говорится в сообщении во вторник.

Глава государства выразил уверенность в том, что многоплановое взаимодействие будет укрепляться и впредь во благо народов двух стран.

«Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу успехов в его ответственной государственной деятельности, а всему чешскому народу — благополучия и процветания», — добавили в Акорде.