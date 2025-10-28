Три страны формируют скептически относящийся к Украине альянс в ЕС

Венгрия предпринимает дипломатические шаги по созданию в Европейском союзе коалиции, занимающей скептическую позицию в отношении Украины. Согласно информации издания Politico, ссылающегося на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, Будапешт намерен объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования соответствующего альянса.