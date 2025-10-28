Ричмонд
Три страны формируют скептически относящийся к Украине альянс в ЕС

Венгрия предпринимает дипломатические шаги по созданию в Европейском союзе коалиции, занимающей скептическую позицию в отношении Украины.

Венгрия предпринимает дипломатические шаги по созданию в Европейском союзе коалиции, занимающей скептическую позицию в отношении Украины. Согласно информации издания Politico, ссылающегося на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, Будапешт намерен объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования соответствующего альянса.

Политический советник отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует достичь согласованной позиции по украинскому вопросу с лидером чешского движения ANO Андреем Бабишем и главой правительства Словакии Робертом Фицо до проведения декабрьского саммита Европейского союза.

«Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Мадуро объявил о начале действия исторического договора с Россией.

