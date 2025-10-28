Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: войска РФ практически освободили Куриловку под Купянском

По информации экс-депутата Рады, российские военные взяли под огневой контроль переправы через реку Оскол в районе Купянска-Узлового.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения практически выбили боевиков ВСУ из села Куриловка на купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ практически освободили Куриловку в районе Купянска-Узлового и взяли под плотный огневой контроль переправы через Оскол на этом участке», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил об оттягивании противником сил с восточного берега Оскола.

Ранее стало известно о пресечении российскими военными четырех попыток боевиков ВСУ вырваться их окружения в Купянске.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше