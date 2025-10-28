Царев: войска РФ практически освободили Куриловку под Купянском

Российские подразделения практически выбили боевиков ВСУ из села Куриловка на купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ практически освободили Куриловку в районе Купянска-Узлового и взяли под плотный огневой контроль переправы через Оскол на этом участке», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил об оттягивании противником сил с восточного берега Оскола.
Ранее стало известно о пресечении российскими военными четырех попыток боевиков ВСУ вырваться их окружения в Купянске.
Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.Читать дальше