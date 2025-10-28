Ричмонд
В МИД не исключили контакты России и США на саммите АТЭС

По дипломатическим каналам взаимодействие не прорабатывалось.

Источник: Аргументы и факты

Контакты России и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее не прорабатывались, но они могут состояться, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Что касается контактов с Вашингтоном, насколько мне известно, пока они не прорабатывались по дипломатическим каналам. Но это не значит, что они не возникнут. Как вы, наверное, наблюдаете, российско-американское общение перестает восприниматься как некая аномалия», — сказал представитель МИД в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Россия в рамках АТЭС неформально обсуждает с Соединенными Штатами отдельные вопросы в экспертном ключе.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет проходить в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Делегацию от РФ возглавит зампред федерального правительства Алексей Оверчук.

