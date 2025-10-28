NYT узнала, что ракеты и дроны Украине делает бывшее кастинг-агентство

НАБУ подозревало, что Fire Pont, поставляя по госконтрактам дроны, завышала либо стоимость комплектующих, либо количество беспилотников, либо и то и другое. В 2024 году, как писало KI, компания продала правительству свои дальнобойные дроны FP-1 на сумму 13,2 млрд грн (примерно $313 млн). Это было 30% суммы, потраченной украинским Минобороны на беспилотники. При этом, отмечало KI, до недавнего времени Fire Point была слабо известна — заметность ей принесли новости о разработке «Фламинго», о которой рассказывал сам Зеленский.