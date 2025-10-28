Ричмонд
Трамп и премьер Японии Такаити подписали соглашение о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити заключили договор о поставках редкоземельных металлов, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Соглашение направлено на укрепление энергетической и технологической безопасности двух стран. В документе отмечается, что его цель — создать устойчивые и независимые каналы поставок сырья, необходимого для производства электроники, оборонных систем и оборудования для возобновляемой энергетики.

Белый дом уточнил, что в течение шести месяцев после подписания соглашения стороны предпримут конкретные шаги по запуску совместных проектов и производству готовой продукции.

Ранее Дональд Трамп подписал аналогичное соглашение с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе — оно также касалось поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Читайте также: Новая премьер Японии неожиданно решила исполнить заветное желание Трампа.

