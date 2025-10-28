Шавкат Мирзиёев принял делегацию США — подробности встречи

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял американскую делегацию во главе со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Во встрече с американской стороны также приняли участие первый заместитель Государственного секретаря Кристофер Ландау и другие официальные лица», — говорится в сообщении.