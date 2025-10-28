Шавкат Мирзиёев принял делегацию США — подробности встречи

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией США, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял американскую делегацию во главе со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Во встрече с американской стороны также приняли участие первый заместитель Государственного секретаря Кристофер Ландау и другие официальные лица», — говорится в сообщении.
Речь шла о дальнейшем развитии узбекско-американских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Нью-Йорке 23 сентября текущего года.
Серджио Гор передал лидеру Узбекистана приветствия и теплые пожелания президента США Дональда Трампа.
Собеседники с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог, обмены на разных уровнях, активные бизнес-контакты, рост объемов товарооборота, успешный визит в начале октября миссии Торговой палаты США.
«Подчеркнута важность продвижения проектов в области промышленности, финансов, критических минералов, энергетики, цифровизации, сельского хозяйства и других приоритетных направлениях на основе принятой “дорожной карты”. Также обсудили вопросы укрепления партнерства в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также незаконной миграцией», — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам глобальной и региональной повестки, рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках саммита в формате «C5+1», который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.