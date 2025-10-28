Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев принял делегацию США — подробности встречи

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Нью-Йорке 23 сентября текущего года.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией США, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял американскую делегацию во главе со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Во встрече с американской стороны также приняли участие первый заместитель Государственного секретаря Кристофер Ландау и другие официальные лица», — говорится в сообщении.

Речь шла о дальнейшем развитии узбекско-американских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Нью-Йорке 23 сентября текущего года.

Серджио Гор передал лидеру Узбекистана приветствия и теплые пожелания президента США Дональда Трампа.

Собеседники с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог, обмены на разных уровнях, активные бизнес-контакты, рост объемов товарооборота, успешный визит в начале октября миссии Торговой палаты США.

«Подчеркнута важность продвижения проектов в области промышленности, финансов, критических минералов, энергетики, цифровизации, сельского хозяйства и других приоритетных направлениях на основе принятой “дорожной карты”. Также обсудили вопросы укрепления партнерства в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также незаконной миграцией», — говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам глобальной и региональной повестки, рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках саммита в формате «C5+1», который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше