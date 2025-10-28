В Запорожской области российские военные ликвидировали наемника из Финляндии Джесси Матиаса (Хесуса Фернандо) Мононена, сообщил во вторник Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, уроженец финского муниципалитета Вааса Мононен на родине был приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство таксиста и ограбление банка осенью 2004 года.
Сообщается, что некоторое время назад мужчина перебрался на Украину. Он получил вид на жительство в стране и ходил в традиционной украинской одежде.
Российские военные ликвидировали наемника в ходе штурма позиций ВСУ в районе запорожского села Каменское. По итогам анализа обнаруженных документов, телефонов и раций, обнаруженных в укрытии противника, выяснилось, что Мононен служил в спецподразделении ГУР «Реванш».
Ранее стало известно об уничтожении в зоне СВО наемника из США Боуэна Кита Шардта с позывным Рабат, который, по данным источников, причастен к преступлениям ВСУ против мирных жителей Курской области.