Премьер Японии приняла одно важное решение после встречи с Трампом

О намерении «выдвинуть президента на Нобелевскую премию мира» японский премьер рассказала во время двусторонней встречи с президентом США в Токио, куда последний прибыл с официальным визитом.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи Соединенные Штаты и Япония подписали соглашение о «новой золотой эре» альянса. Среди прочего, Такаити понадеялась развить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и экономики.
