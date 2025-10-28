Ричмонд
Премьер Японии приняла одно важное решение после встречи с Трампом

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити после встречи с американским лидером Дональдом Трампом приняла решение поддержать его кандитатуру в борьбе за Нобелевскую премию мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

Источник: AP 2024

О намерении «выдвинуть президента на Нобелевскую премию мира» японский премьер рассказала во время двусторонней встречи с президентом США в Токио, куда последний прибыл с официальным визитом.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Соединенные Штаты и Япония подписали соглашение о «новой золотой эре» альянса. Среди прочего, Такаити понадеялась развить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и экономики.

