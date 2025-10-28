В ЕС заявили, что выдача Киеву кредита за счет активов РФ является вопросом времени

В Европейском союзе уверены, что предоставление Украине кредита за счет замороженных российских активов является лишь вопросом времени.
Согласно информации издания Politico, ссылающегося на анонимного чиновника ЕС, обсуждение сейчас сосредоточено не на принципиальной возможности такой операции, а на сроках её реализации.
Как заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью тому же изданию, он ожидает существенного продвижения по данному вопросу в ходе предстоящего заседания Евросовета, запланированного на 18 декабря.
Ранее сообщалось, что три страны формируют скептически относящийся к Украине альянс в ЕС.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.