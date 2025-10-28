«уже разрушил Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные территории. Мужское население было уничтожено. Они собираются заселить государство мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я правда думаю, что у них был такой план», — сказал журналист в интервью телеканалу RTVI US.