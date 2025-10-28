Украинские власти планировали заселить государство мигрантами из стран третьего мира, в связи с чем оно перестало бы существовать, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«уже разрушил Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные территории. Мужское население было уничтожено. Они собираются заселить государство мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я правда думаю, что у них был такой план», — сказал журналист в интервью телеканалу RTVI US.
Карлсон отметил, что произошедшее на Украине — это самое печальное, что он видел вне США.
Также в ходе интервью журналист назвал президента России Владимира Путина «самым популярным лидером в мире», так как он ставит интересы своей страны выше собственных, чего нельзя сказать о лидерах западных государств.