Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией в антиукраинский альянс

По информации главного политического советника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, политик намерен объединить усилия с Андреем Бабишем, чья партия ANO одержала победу на парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Этот политический альянс может сложиться до проведения саммита лидеров стран ЕС в декабре текущего года.