Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией в антиукраинский альянс

Политический альянс может быть сформирован до проведения саммита лидеров стран ЕС в декабре этого года.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия планирует создать коалицию с Чехией и Словакией, чтобы сформировать альянс в ЕС, который будет скептически настроен по отношению к Украине, пишет Politico.

По информации главного политического советника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, политик намерен объединить усилия с Андреем Бабишем, чья партия ANO одержала победу на парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Этот политический альянс может сложиться до проведения саммита лидеров стран ЕС в декабре текущего года.

Как отмечает Politico, такое объединение может значительно усложнить усилия ЕС по предоставлению финансовой и военной поддержки Украине. Однако издание также предполагает, что создание подобного альянса потребует определённого времени.

Ранее Орбан заявил, что не верит в результативность санкционного давления на российские энергоносители.

