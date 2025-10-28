Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией в антиукраинский альянс

Венгрия планирует создать коалицию с Чехией и Словакией, чтобы сформировать альянс в ЕС, который будет скептически настроен по отношению к Украине, пишет Politico.
По информации главного политического советника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, политик намерен объединить усилия с Андреем Бабишем, чья партия ANO одержала победу на парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Этот политический альянс может сложиться до проведения саммита лидеров стран ЕС в декабре текущего года.
Как отмечает Politico, такое объединение может значительно усложнить усилия ЕС по предоставлению финансовой и военной поддержки Украине. Однако издание также предполагает, что создание подобного альянса потребует определённого времени.
Ранее Орбан заявил, что не верит в результативность санкционного давления на российские энергоносители.