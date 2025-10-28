Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 6,2 тысячи фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

На границе Беларуси со странами ЕС растут очереди не только из фур и легковушек, но и пассажирских автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Более одной тысячи легковых автомобилей и почти 5,2 тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из данных Госпогранкомитета республики.

В пунктах пропуска на белорусской-литовской границе в очередях суммарно находятся 1620 фур, из них 870 — в ПП «Каменный Лог», 750 — в «Беняконях».

На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» продолжает сохраняться большая очередь из фур, в настоящее время там стоит 3100 большегрузов.

На границе с Латвией также есть скопления грузового транспорта: на погранпереходе «Григорвщина» насчитывается 450 фур.

Что касается очередей из легкового транспорта, то они образовались по двум направлениям — польском и литовском. Но самые большие очереди на границе Беларуси с Польшей, где в ПП «Брест» застряли 970 легковушек и 33 автобуса.

В ПП «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе находится 30 легковых машин, а в «Беняконях» — 30.

Закрытие пунктов пропуска.

Литва приостановила пропуск транспортных средств и лиц через пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью в ночь на понедельник.

Позже литовская сторона открыла пункт пропуска «Мядининкай» для определенных категорий лиц. В частности, речь идет о дипломатах или лицах, перевозящих литовскую дипломатическую почту, путешественниках, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно, гражданах Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лицах, имеющих вид на жительство в Литве.

На прошлой неделе Литва три раза закрывала КПП на границе с Беларусью. Так, литовская сторона закрывала границу 22 октября на 6 часов, 25 октября — на 12 часов, в третий раз это было сделано в ночь с 25 на 26 октября.

Как отмечали в ГТК, во всех случаях власти Литвы делали это без предупреждения.

Временному поверенному в делах Литвы в Беларуси Эрикасу Вилканецасу была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы.