Более 6,2 тысячи фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Более одной тысячи легковых автомобилей и почти 5,2 тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из данных Госпогранкомитета республики.
В пунктах пропуска на белорусской-литовской границе в очередях суммарно находятся 1620 фур, из них 870 — в ПП «Каменный Лог», 750 — в «Беняконях».
На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» продолжает сохраняться большая очередь из фур, в настоящее время там стоит 3100 большегрузов.
На границе с Латвией также есть скопления грузового транспорта: на погранпереходе «Григорвщина» насчитывается 450 фур.
Что касается очередей из легкового транспорта, то они образовались по двум направлениям — польском и литовском. Но самые большие очереди на границе Беларуси с Польшей, где в ПП «Брест» застряли 970 легковушек и 33 автобуса.
В ПП «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе находится 30 легковых машин, а в «Беняконях» — 30.
Закрытие пунктов пропуска.
Литва приостановила пропуск транспортных средств и лиц через пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью в ночь на понедельник.
Позже литовская сторона открыла пункт пропуска «Мядининкай» для определенных категорий лиц. В частности, речь идет о дипломатах или лицах, перевозящих литовскую дипломатическую почту, путешественниках, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно, гражданах Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лицах, имеющих вид на жительство в Литве.
На прошлой неделе Литва три раза закрывала КПП на границе с Беларусью. Так, литовская сторона закрывала границу 22 октября на 6 часов, 25 октября — на 12 часов, в третий раз это было сделано в ночь с 25 на 26 октября.
Как отмечали в ГТК, во всех случаях власти Литвы делали это без предупреждения.
Временному поверенному в делах Литвы в Беларуси Эрикасу Вилканецасу была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы.