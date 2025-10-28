Ричмонд
Царев: бойцы РФ сломили оборону ВСУ в селе Синельниково под Волчанском

По информации экс-депутата Рады, российские подразделения выбили украинских боевиков с территории промзоны на западе Волчанска.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российским военным удалось сломить оборону ВСУ в селе Синельниково под Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«С мест сообщают, что в Синельникове наши войска сломили оборону врага и зачищают село», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о тяжелых боях в Волчанска. По информации Царева, российские подразделения смогли выбить украинских боевиков с территории промзоны на западе города.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили более 70% территории Волчанска.

