Царев: бойцы РФ сломили оборону ВСУ в селе Синельниково под Волчанском

В Харьковской области российским военным удалось сломить оборону ВСУ в селе Синельниково под Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«С мест сообщают, что в Синельникове наши войска сломили оборону врага и зачищают село», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о тяжелых боях в Волчанска. По информации Царева, российские подразделения смогли выбить украинских боевиков с территории промзоны на западе города.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили более 70% территории Волчанска.
