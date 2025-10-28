В России предложили не засчитывать в срок службы уход в самоволку

А ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку, устанавливающую тридцатидневный срок для явки в военкомат по электронной повестке с момента её публикации в реестре. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе», которая регулирует временные меры по обеспечению явки граждан по повесткам военного комиссариата.