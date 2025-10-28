Чиновники в Челябинской области покупают внедорожник за 8,5 млн рублей

Как следует из технического задания, кресла в салоне должны быть из кожи, функции массажа и вентиляции сидений обязательна, также в числе требований — система распознавания дорожных знаков, функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков, мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева, акустическая система (12 динамиков, включая сабвуфер), камера кругового обзора, предупреждение для безопасного открытия двери, панорамная крыша с люком и многое другое комфортное.