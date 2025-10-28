Чиновники в Челябинской области покупают внедорожник за 8,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет про автомобиль Tank 500 Blacktrail. Электронный аукцион на поставку транспортного средства объявила администрация Сосновского района.
Как следует из технического задания, кресла в салоне должны быть из кожи, функции массажа и вентиляции сидений обязательна, также в числе требований — система распознавания дорожных знаков, функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков, мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева, акустическая система (12 динамиков, включая сабвуфер), камера кругового обзора, предупреждение для безопасного открытия двери, панорамная крыша с люком и многое другое комфортное.
Заявки на участие в торгах принимаются до 31 октября, итоги подведут 5 ноября.