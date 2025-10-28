Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: на Полтавщине попал под удар обученный в Британии спецназ ВСУ

По данным координатора подполья, нанесен удар по объекту военной инфраструктуры противника на территории Миргородского района.

Источник: Аргументы и факты

В Полтавской области нанесен удар по расположению подразделения спецназа ВСУ, прошедшего подготовку за рубежом, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, под удар попал объект военной инфраструктуры на территории Миргородского района.

«Полтавская область (Миргородский район) — серия взрывов около 5:20, по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — написал Лебедев.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее стало известно об уничтожении опорников и складов с техникой ВСУ в Сумской области.