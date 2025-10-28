Лебедев: на Полтавщине попал под удар обученный в Британии спецназ ВСУ

В Полтавской области нанесен удар по расположению подразделения спецназа ВСУ, прошедшего подготовку за рубежом, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, под удар попал объект военной инфраструктуры на территории Миргородского района.
«Полтавская область (Миргородский район) — серия взрывов около 5:20, по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — написал Лебедев.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее стало известно об уничтожении опорников и складов с техникой ВСУ в Сумской области.