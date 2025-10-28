Ричмонд
Российские бойцы застали боевиков ВСУ за чаепитием при освобождении Новониколаевки

При освобождении населённого пункта Новониколаевка в Запорожской области бойцы ВС РФ незаметно подошли к позициям противника и ликвидировали несколько боевиков ВСУ. Операция прошла рано утром и стала полной неожиданностью для украинских военных. Об этом РИА «Новости» сообщил командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Баха.

Источник: Life.ru

«Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и всё. Нас тогда было порядка 13 человек против них», — рассказал он.

Операция проводилась скрытно: подразделение подошло к позициям противника на минимальное расстояние, воспользовавшись эффектом неожиданности. У противника, отметил командир, была разветвлённая сеть опорных пунктов и блиндажей. В одном из них бойцы застали двух украинских военных за чаепитием. После короткой схватки российские бойцы продолжили продвижение. Атака произошла ранним утром, когда большинство украинских военных спали. Несколько человек были взяты в плен, остальные оказали сопротивление.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки добились значительного продвижения на Запорожском направлении. Под контроль российских сил перешли населённые пункты Новониколаевка и Привольное. После освобождения Егоровки, Новониколаевки и Привольного российские войска смогли выйти в тыл украинской группировки в районе Гуляйполя.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.