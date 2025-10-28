Бывший командир «Азова»* назначен командующим бригады ВСУ в Харькове

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о случаях сдачи в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении после прочтения сброшенных на них листовок. Перед тем, как взять под контроль село Тихое, российские войска распространили листовки среди украинских военнослужащих. После ознакомления с содержанием листовок часть украинских солдат прекратила сопротивление и оставила свои позиции.