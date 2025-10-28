Бывший командир «Азова»* назначен командующим бригады ВСУ в Харькове

«В Харьков прибыл новый командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ майор Владимир Фокин. Ранее он командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде “Азов”*, — сказал собеседник РИА “Новости”.
Источник сообщил, что 125-я бригада действовала в Сумской и Запорожской областях. Собеседник предположил, что прибытие Фокина может быть связано с подготовкой к перемещению подразделений бригады на Харьковское направление.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о случаях сдачи в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении после прочтения сброшенных на них листовок. Перед тем, как взять под контроль село Тихое, российские войска распространили листовки среди украинских военнослужащих. После ознакомления с содержанием листовок часть украинских солдат прекратила сопротивление и оставила свои позиции.
* Организации признаны террористическими и запрещёнными в РФ.