США и Япония заключили соглашение о «новом золотом веке» отношений

Премьер Японии Санаэ Такаити и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между двумя странами, а также меморандум о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Трансляция церемонии подписания документа шла по японскому общественному телевидению.
Трамп 28 октября прилетел с официальным визитом в Японию. В тот же день в Токио он провел переговоры с Такаити, которая вступила в должность главы японского правительства 21 октября.
Для Трампа данный визит в Японию стал первым за время его второго президентского срока. Всего глава Белого дама посещал Японию четыре раза. Последний визит состоялся в 2019 году.
Ранее сообщалось, что Трамп и Такаити задержали начало переговоров из-за бейсбола.
Генсек правительства Японии Минору Кихара призвал поддерживать каналы общения с Россией.