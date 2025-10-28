Ричмонд
ВС РФ усилили наступление в Донбассе. Военная операция, день 1343-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников над территорией России, в том числе один — над Московским регионом. Politico сообщила, что Евросоюз уверен в своей возможности выделить Киеву кредит за счет замороженных активов РФ и считает это лишь вопросом времени. По данным Financial Times, ВС РФ усилили наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Покровске ухудшилась. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:22 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью Bloomberg, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний.

8:16 В Евросоюзе считают, что кредит для Украины за счет замороженных российских активов — это лишь вопрос времени, сообщило Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

8:11 Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине, сообщил Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 13 БПЛА было уничтожено над Калужской областью, три — над Брянской и один — над территорией Московского региона.

8:01 Сегодня 1343-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
