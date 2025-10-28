ВС РФ усилили наступление в Донбассе. Военная операция, день 1343-й

8:22 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью Bloomberg, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний.
8:11 Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине, сообщил Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.
8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 13 БПЛА было уничтожено над Калужской областью, три — над Брянской и один — над территорией Московского региона.
8:01 Сегодня 1343-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.