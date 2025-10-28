ВС РФ усилили наступление в Донбассе. Военная операция, день 1343-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников над территорией России, в том числе один — над Московским регионом. Politico сообщила, что Евросоюз уверен в своей возможности выделить Киеву кредит за счет замороженных активов РФ и считает это лишь вопросом времени. По данным Financial Times, ВС РФ усилили наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Покровске ухудшилась. «Газета.Ru» ведет хронику событий.