Котенок: бойцы РФ прорвались в днепропетровское село Новоалександровка

В Днепропетровской области российским бойцам удалось прорваться в село Новоалександровка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ ведут бои за опорные пункты 3-го оборонительного рубежа ВСУ на склонах высот и, по оперативной информации, прорвались в Новоалександровку в 8−9 км юго-восточнее Покровского (Днепропетровской обл.)», — написал он.
Военкор отметил, что переход села под контроль войск РФ позволит прикрыть флаг российским подразделениям, продвигающимся к селу Коломийцы.
Ранее были опубликованы кадры нанесения авиаудара по позициям боевиков ВСУ в районе села Коломийцы.