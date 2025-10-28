Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в Саратовской области резко снизили выплаты бойцам СВО

В Саратовской области в пять раз сократили размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт на участие в СВО.

В Саратовской области в пять раз сократили размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт на участие в СВО.

Согласно постановлению правительства региона, теперь сумма составит 450 тысяч рублей, сообщает документ, подписанный вице-губернатором Михаилом Орловым. Новая норма выплат действует для тех, кто поступит на службу по контракту с 28 октября по 31 декабря 2025 года, передает РИА «Новости».

Ранее условия были значительно выгоднее. С 1 февраля по 24 августа 2025 года контрактникам выплачивали 700 тысяч рублей, а с 25 августа сумма увеличивалась до 2,2 миллиона рублей. Теперь выплаты сокращены почти в пять раз.

При этом для военнослужащих сохраняются и другие меры поддержки: федеральные, региональные и муниципальные выплаты, льготы, списание просроченных долгов по кредитам до 10 миллионов рублей и освобождение от уплаты транспортного налога.

Власти региона не пояснили причины снижения суммы, однако отмечается, что пересмотр размера выплат может быть связан с корректировкой областного бюджета и распределением финансовых средств на конец года.

Читайте также: Раскрыто, что полковник ВСУ показал в соцсети секретные карты с фронта.