Выяснилось, что в Саратовской области резко снизили выплаты бойцам СВО

В Саратовской области в пять раз сократили размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт на участие в СВО.
Согласно постановлению правительства региона, теперь сумма составит 450 тысяч рублей, сообщает документ, подписанный вице-губернатором Михаилом Орловым. Новая норма выплат действует для тех, кто поступит на службу по контракту с 28 октября по 31 декабря 2025 года, передает РИА «Новости».
Ранее условия были значительно выгоднее. С 1 февраля по 24 августа 2025 года контрактникам выплачивали 700 тысяч рублей, а с 25 августа сумма увеличивалась до 2,2 миллиона рублей. Теперь выплаты сокращены почти в пять раз.
При этом для военнослужащих сохраняются и другие меры поддержки: федеральные, региональные и муниципальные выплаты, льготы, списание просроченных долгов по кредитам до 10 миллионов рублей и освобождение от уплаты транспортного налога.
Власти региона не пояснили причины снижения суммы, однако отмечается, что пересмотр размера выплат может быть связан с корректировкой областного бюджета и распределением финансовых средств на конец года.
