Запад уличили в попытке сорвать диалог Трампа и Путина

Западные средства массовой информации и официальные лица целенаправленно инициируют информационные кампании, чтобы помешать возможной встрече лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-премьер РФ и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, американскую сторону сейчас активно «додавливают». Он указал на недавний визит генсека НАТО, после которого позиция Трампа якобы изменилась, что вызвало сожаление у Степашина. При этом он выразил надежду на то, что российской дипломатии хватит ресурсов для урегулирования ситуации.

Напомним, что 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщал о договоренности провести встречу в Будапеште в ближайшее время, что подтверждал и помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявлявший о скорой подготовке саммита. Однако в ночь на 23 октября Трамп объявил о переносе переговоров на неопределённый срок, мотивируя это тем, что на текущих условиях не удастся достичь желаемых результатов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

