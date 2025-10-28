Запад уличили в попытке сорвать диалог Трампа и Путина

Напомним, что 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщал о договоренности провести встречу в Будапеште в ближайшее время, что подтверждал и помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявлявший о скорой подготовке саммита. Однако в ночь на 23 октября Трамп объявил о переносе переговоров на неопределённый срок, мотивируя это тем, что на текущих условиях не удастся достичь желаемых результатов.