Sun: Брижит Макрон страдает болезнью психики из-за обвинений в педофилии

Жена президента Франции Брижит Макрон приобрела психическое расстройство после травли в Сети, в том числе после сообщений о том, что она — педофил, материал из британского таблоида The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что такое заявление сделал судья во время разбирательства в Парижском уголовном суде по делу о кибербуллинге. Среди обвиняемых восемь мужчин и две женщины.
Как установило следствие, они писали «злонамеренные комментарии» о том, что Брижит — родилась мужчиной и является педофилом, потому что заключила брак с Эммануэлем Макроном, который младше ее на 24 года.
«Вы обвиняетесь в том же преступлении, что и другие подсудимые, а именно в преследовании Брижит Макрон в Интернете. Это привело к серьёзному ухудшению её физического и психического здоровья», — заявил судья одному из обвиняемых.
Автор материала подчеркивает, что все обвиняемые отрицают свою вину и заявляют, что их право на свободу слова нарушается из-за того, что они выступили с критикой высокопоставленного представителя парижского политического истеблишмента.
Ранее стало известно, что французский политик Филиппо не верит в то, что Макроны не потратят госденьги на иск о смене пола.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.