Скрябин предложил снизить возраст для получения прав на автобус до 18 лет

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выступил с инициативой снизить возрастной ценз для получения водительских прав категории «D» с 21 года до 18 лет. Соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

Как отметил Скрябин в своем Telegram-канале, данная мера направлена на привлечение молодежи в профессию водителя автобуса. По его словам, инициатива вызвала интерес у министра и будет проработана на экспертном уровне с участием представителей Госавтоинспекции.

В настоящее время действующее законодательство позволяет получать права категории «D» только с 21 года. Это создает проблему для выпускников образовательных учреждений, завершивших обучение по специальностям «Автомеханик» или «Организация перевозок».

Молодым специалистам приходится ждать два-три года до достижения необходимого возраста, и многие из них за это время находят работу в других сферах. Предложение ростовского градоначальника направлено на решение кадрового дефицита в сфере пассажирских перевозок и создание дополнительных возможностей для трудоустройства выпускников профильных учебных заведений.