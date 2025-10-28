Российские вооруженные силы нанесли точечные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в двух регионах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Согласно информации, распространенной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в Миргородском районе Полтавской области поражению подверглось подразделение специального назначения ВСУ, проходившее подготовку в Великобритании.
Одновременно были атакованы места дислокации украинских формирований в Сумской области. Как уточнил источник, удары наносились по районам сосредоточения живой силы и бронетехники противника в окрестностях городов Сумы и Конотоп.
«Полтавская область (Миргородский район). (Удары. — Прим ред.) по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские бойцы застали боевиков ВСУ за утренним чаепитием в Запорожской области.
