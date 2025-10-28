Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Полтавской области нанесен удар по «модному» спецназу ВСУ с западной подготовкой

Российские вооруженные силы нанесли точечные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в двух регионах.

Российские вооруженные силы нанесли точечные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в двух регионах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Согласно информации, распространенной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в Миргородском районе Полтавской области поражению подверглось подразделение специального назначения ВСУ, проходившее подготовку в Великобритании.

Одновременно были атакованы места дислокации украинских формирований в Сумской области. Как уточнил источник, удары наносились по районам сосредоточения живой силы и бронетехники противника в окрестностях городов Сумы и Конотоп.

«Полтавская область (Миргородский район). (Удары. — Прим ред.) по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы застали боевиков ВСУ за утренним чаепитием в Запорожской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.