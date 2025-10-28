Журналист из США Такер Карлсон в беседе с RTVI US заявил, что предоставление права ведения переговоров нелегитимному Владимиру Зеленскому было ошибкой.
«Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — подчеркнул он.
Карлсон также отметил эскалацию конфликта на Украине.
Напомним, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборная кампания на Украине в 2024 году была приостановлена из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский объяснял, что проведение выборов в текущих условиях нецелесообразно.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу с Владимиром Зеленским, однако остается неясным, кто будет уполномочен подписывать необходимые документы со стороны Украины.