Карлсон назвал ошибкой позволение нелегитимному Зеленскому вести переговоры

Журналист считает, что конфликт на Украине только разгорается.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из США Такер Карлсон в беседе с RTVI US заявил, что предоставление права ведения переговоров нелегитимному Владимиру Зеленскому было ошибкой.

«Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — подчеркнул он.

Карлсон также отметил эскалацию конфликта на Украине.

Напомним, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборная кампания на Украине в 2024 году была приостановлена из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский объяснял, что проведение выборов в текущих условиях нецелесообразно.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу с Владимиром Зеленским, однако остается неясным, кто будет уполномочен подписывать необходимые документы со стороны Украины.

