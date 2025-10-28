Довести объем ВВП до более чем $150 млрд: что еще планирует Узбекистан в 2026 году

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Узбекистане намерены довести в 2026 году объем ВВП до более чем $150 млрд. Эти и другие планы озвучили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева по результатам экономического развития в текущем году и макроэкономическим показателям на 2026-й.