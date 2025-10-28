Кнайсль: Вена ежедневно нарушает нейтралитет, пропуская военные грузы для Киева

Кнайсль считает, что австрийским властям необходимо поддерживать нейтралитет страны, закрепленный на законодательном уровне. Однако, как она отметила, сегодня в Австрии тесно сотрудничают с НАТО, а также в стране идут дискуссии о необходимости соблюдать только военный нейтралитет, а не политический.