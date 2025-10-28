Вена ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить через свою территорию военные грузы для Украины. Об этом сообщила бывший министр иностранных дел республики Карин Кнайсль.
По ее словам, Австрия не поступала подобным образом во время своих предыдущих конфликтов, и было неважно, участвует ли НАТО в противостоянии.
«Де-факто, отказ от нейтралитета, если я могу так сказать, происходит каждый день», — отметила она.
Кнайсль считает, что австрийским властям необходимо поддерживать нейтралитет страны, закрепленный на законодательном уровне. Однако, как она отметила, сегодня в Австрии тесно сотрудничают с НАТО, а также в стране идут дискуссии о необходимости соблюдать только военный нейтралитет, а не политический.
«Это полная чепуха, поскольку вы либо нейтральны, либо нет, а с конца февраля-весны 2022 года мы наблюдаем очень странную интерпретацию нейтральности», — отметила экс-министр.
Напомним, Кнайсль также заявила, что сейчас Европейский союз превращается в военный альянс, который угрожает нейтралитету Австрии.