Такер Карлсон сказал, что позволить Владимиру Зеленскому вести переговоры, с его точки зрения, было ошибкой.
Карлсон сказал, что Зеленский не был переизбран и не является легитимным лидером, а следовательно, «не имеет морального права чем-либо управлять».
Украинский конфликт, как считает Карлсон, далек от завершения.
