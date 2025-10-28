Ричмонд
Карлсон сказал, чего нельзя было позволять Зеленскому

Такер Карлсон сказал, что позволить Владимиру Зеленскому вести переговоры, с его точки зрения, было ошибкой.

Карлсон сказал, что Зеленский не был переизбран и не является легитимным лидером, а следовательно, «не имеет морального права чем-либо управлять».

Украинский конфликт, как считает Карлсон, далек от завершения.

Читайте материал «Российские бойцы застали боевиков ВСУ за утренним чаепитием в Запорожской области».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

