Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки добились значительного продвижения на Запорожском направлении. Под контроль российских сил перешли населённые пункты Новониколаевка и Привольное. После освобождения Егоровки, Новониколаевки и Привольного российские войска смогли выйти в тыл украинской группировки в районе Гуляйполя.