Помимо этого, стало известно, что Вооружённые силы РФ атаковали места сосредоточения противника, имеющего на вооружении бронетехнику, вблизи Сум и Конотопа.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки добились значительного продвижения на Запорожском направлении. Под контроль российских сил перешли населённые пункты Новониколаевка и Привольное. После освобождения Егоровки, Новониколаевки и Привольного российские войска смогли выйти в тыл украинской группировки в районе Гуляйполя.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.