Ермаков: бойцы РФ перерезали трассу Красный Лиман — Северск

Российские подразделения перерезали трассу Красный Лиман — Северск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сообщениям, трасса Красный Лиман — Северск перерезана нашими войсками в районе Медового леса, неподалеку от Дибровы», — написал он.
Военкор отметил, что у противника не осталось логистических путей к северу от Северска. По данным Ермакова, теперь ВСУ могут использовать лишь рокадную трассу через Свято-Покровское.
Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой рассказал aif.ru о критическом состоянии ВСУ в районе Северска.