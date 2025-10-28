АСЕАН и Китай подписали обновлённое соглашение о свободной торговле

Напомним, ранее АСЕАН и Китай договорились обновить соглашение о свободной торговле, добавив правила для цифровой экономики и упрощения торговли. Как заявил малайзийский министр, стороны готовят версию FTA 3.0, которая также включит вопросы экологии и стандартов. Параллельно Малайзия снизила тарифы в торговле с США с 25% до 19%.