Шойгу обвинил Запад в попытках расчленить Россию на десятки государств

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — сказал он.
По мнению Шойгу, коллективный Запад не учитывает особенности межнациональных отношений в России, нравственную силу и многонациональное единство страны. Он подчеркнул, что такие попытки направлены на ослабление государства и разрушение его внутренней сплочённости.
Ранее сообщалось, что западные СМИ и официальные лица целенаправленно запускают информационные кампании, чтобы помешать возможной встрече лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Американскую сторону в данный момент активно «додавливают».
