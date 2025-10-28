Ричмонд
Шойгу обвинил Запад в попытках расчленить Россию на десятки государств

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Запад стремится разделить страну на множество мелких государств, чтобы подчинить их своей воле и использовать в корыстных целях. Об этом он заявил в статье для аif.ru.

Источник: Life.ru

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — сказал он.

По мнению Шойгу, коллективный Запад не учитывает особенности межнациональных отношений в России, нравственную силу и многонациональное единство страны. Он подчеркнул, что такие попытки направлены на ослабление государства и разрушение его внутренней сплочённости.

Ранее сообщалось, что западные СМИ и официальные лица целенаправленно запускают информационные кампании, чтобы помешать возможной встрече лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Американскую сторону в данный момент активно «додавливают».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

