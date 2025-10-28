Bild: Меркель «отчитала» Мерца за слова о миграции

14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и «далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции». Однако, по его словам, «в облике городов [ФРГ] эта проблема все еще присутствует». Позже он отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал тем, кого это интересует, обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, «довольно четкий и ясный ответ». Эти высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности, многие сочли их «расистскими и дискриминационными».