Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс

Венгрия предлагает Чехии и Словакии объединиться для создания в ЕС альянса с критическим взглядом на Украину. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

Источник: Life.ru

«Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — говорится в сообщении.

Как передает советник, венгерский премьер Виктор Орбан намерен до декабрьского саммита ЕС выработать общую позицию по Украине с главой чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким премьером Робертом Фицо.

Ранее Виктор Орбан заявил, что кричащий повсюду об оказании помощи Украине Евросоюз на самом деле думает, как её поделить. По его словам, для руководства ЕС влитые в киевский режим миллиарды — это инвестиция, а не подарок.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

