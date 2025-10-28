Ранее сообщалось, что американские санкции привели к тому, что Россия стала основным поставщиком сырой нефти (нафты) для Венесуэлы, вытеснив с этой позиции западные компании. Венесуэла добывает тяжёлую нефть, для транспортировки которой по трубопроводам необходима нафта. Это было выгодно американским НПЗ, позволяя им избавляться от излишков светлых нефтепродуктов. Однако после торговой войны, инициированной Вашингтоном, Венесуэла начала искать альтернативных поставщиков, рассматривая предложения Китая, Ирана и России. В конечном итоге выбор пал на Москву.