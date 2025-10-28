Ричмонд
Котенок: войска РФ охватили по флангам днепропетровское село Вишневое

По данным военкора, в восточной части села идут бои.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Днепропетровской области российские подразделения хватили по флангам село Вишневое, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Вишневое с его узлом обороны охвачено по флангам», — написал он.

По данным военкора, российские штурмовики атакуют позиции ВСУ в восточной части села.

Котенок сообщил также о прорыве бойцов РФ в расположенное к северу от Вишневого село Новоалександровка и существенном продвижении российских военных к трассе Покровское — Гуляйполе.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск днепропетровского села Егоровка.