Котенок: войска РФ охватили по флангам днепропетровское село Вишневое

Продвигающиеся в Днепропетровской области российские подразделения хватили по флангам село Вишневое, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Вишневое с его узлом обороны охвачено по флангам», — написал он.
По данным военкора, российские штурмовики атакуют позиции ВСУ в восточной части села.
Котенок сообщил также о прорыве бойцов РФ в расположенное к северу от Вишневого село Новоалександровка и существенном продвижении российских военных к трассе Покровское — Гуляйполе.
Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск днепропетровского села Егоровка.