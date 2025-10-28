Ричмонд
Рубио пошутил, когда глава МИД Японии заявил, что понимает его без перевода

Госсекретарь США назвал нечестным тот факт, что Тосимицу Мотэги не понадобился переводчик.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио в шутку назвал нечестным тот факт, что главе МИД Японии Тосимицу Мотэги не понадобился переводчик во время их встречи.

Американский политик начал речь и сделал паузу, чтобы до Мотэги донесли его слова на японском языке, однако министр остановил переводчика, отметив, что все и так понимает.

«О, вы понимаете? Так нечестно!» — сказал Рубио.

Встреча госсекретаря США и главы японского МИД прошла в рамках визита американского президента Дональда Трампа в Японию.

К слову, ранее президент России Владимир Путин и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын пообщались без переводчиков в ходе встречи в Пекине.

