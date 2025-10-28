Рубио пошутил, когда глава МИД Японии заявил, что понимает его без перевода

Госсекретарь США Марко Рубио в шутку назвал нечестным тот факт, что главе МИД Японии Тосимицу Мотэги не понадобился переводчик во время их встречи.
Американский политик начал речь и сделал паузу, чтобы до Мотэги донесли его слова на японском языке, однако министр остановил переводчика, отметив, что все и так понимает.
«О, вы понимаете? Так нечестно!» — сказал Рубио.
Встреча госсекретаря США и главы японского МИД прошла в рамках визита американского президента Дональда Трампа в Японию.
К слову, ранее президент России Владимир Путин и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын пообщались без переводчиков в ходе встречи в Пекине.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше