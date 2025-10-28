Обвиняемый в убийстве экс-премьера Японии признал вину

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами в ходе судебного заседания признал вину в умышленном убийстве бывшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Ямагами, по версии следствия, 8 июля 2022 года убил бывшего премьер-министра, участвовавшего в предвыборном митинге, выстрелом из самодельного двуствольного оружия.
Экс-моряк был схвачен охраной политика вскоре после того как был произведен выстрел. Решение суда ожидается в январе.
